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Коммерсантъ FM
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Reuters: Саудовская Аравия закупает у России дизель в рекордных объемах и продает с наценкой в Сингапуре

Импорт Саудовской Аравией дизельного топлива из России достиг рекордных показателей, сообщает Reuters. Приобретаемое у России дешевое топливо Эр-Рияд продает преимущественно в Сингапур с большой наценкой.

Саудовская Аравия импортировала в мае до 500 тыс. т (3,7 млн баррелей) российского дизельного топлива, бОльшая часть которого поступит в Рас-Таннуру, где расположен один из нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco, уточняет агентство со ссылкой на данные Kpler. В то же время, согласно данным Refinitiv и Vortexa, объем дизельного топлива из Саудовской Аравии, поступающего в Сингапур, достигнет рекордного уровня в 400 тыс. т. Опрошенные Reuters аналитики напрямую связывают два этих процесса.

«Москве пришлось перенаправить в Саудовскую Аравию объемы дизеля, которые она продавала в Европу, после того как Европейский союз запретил импорт нефтепродуктов в феврале в качестве ответной меры на начало военной операции России в Украине. Это позволило государственному нефтяному гиганту Saudi Aramco увеличить майские поставки в Сингапур до рекордного уровня и заработать на лучшем арбитраже на востоке в сравнении с Европой, что обусловлено более узким предложением в Азии в сезон технического обслуживания»,— отмечает Reuters со ссылкой на оценки трейдеров и аналитиков.

28 мая американская газета The Wall Street Journal сообщила о трениях между Саудовской Аравией и Россией в нефтяной сфере. По данным источников издания, в Эр-Рияде оказались недовольны тем, что Россия не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций. По версии WSJ, представители саудовского правительства обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные объемы добычи.

Минэнерго США в марте также сообщало, что страны ЕС заместили импорт дизельного топлива из России поставками из Саудовской Аравии.

Александр Кислов

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