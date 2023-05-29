«Квадра» будет эксплуатировать часть котельных в районах Липецкой области до 1 августа

Липецкий филиал поставщика энергии АО «Квадра» (входит в дивизион ГК «Росатом» — АО «Русатом инфраструктурные решения») продолжит эксплуатировать котельные в Ельце, Грязях, Грязинском и Липецком районах до 1 августа. Об этом сообщил Gorod48 со ссылкой на региональное управление энергетики и тарифов.

Ранее компания заявила о прекращении аренды 58 муниципальных котельных в этих муниципалитетах, а также в Данкове. Власти ожидали, что поставщик энергии и тепла завершит работы 1 июня, однако он продлил деятельность.

В управлении энергетики и тарифов рассказали, что в Данковском и районах местные власти заключили договоры на обслуживание сетей и котельных с «иной организацией». Компанию в ведомстве не раскрыли.

В Ельце (35 котельных), Грязях, Грязинском (11) и Липецком (девять) районах для эксплуатации инфраструктуры необходимо создать муниципальные предприятия. Это займет «некоторое время», и власти договорились с «Квадрой» о работе до 1 августа. Компания также подготовит к этому времени теплосетевые комплексы к зиме.

В 2018 году «Квадра» уже прекратила арендовать котельные Задонского, Становлянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского и Чаплыгинского районов. После этого их начали эксплуатировать «местные хозяйствующие субъекты». Подача тепла в отопительный период не прекращалась.

О вложениях «Квадры» в теплосети Липецка читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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