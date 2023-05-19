«Квадра» прекращает аренду 58 котельных в Липецкой области

Филиал АО «Квадра» — «Липецкая генерация» прекращает аренду 58 муниципальных котельных в Липецкой области. Об этом сообщили в компании.

Филиал арендовал котельные и теплосети в Ельце (35 котельных), Данкове (три), Грязинском районе (11) и Липецком районе (девять). Срок действия договоров аренды истек в 2006-2021 года. «Котельные были взяты во временную аренду для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, пока не будут найдены и подготовлены новые эксплуатирующие организации. Ввиду истечения срока аренды, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, действие договоров продлилось на неопределенный срок»,— пояснили в компании.

Прекращение аренды планировалось еще в 2022 году, но «Квадра» пошла навстречу муниципалитетам и продолжила эксплуатацию объектов до окончения отопительного сезона.

При этом собственникам заранее были направлены уведомления о прекращении договоров, но с администрацией Ельца компания договорилась продлить аренду на месяц.

«Совместно с главами муниципальных образований разработаны дорожные карты по обеспечению передачи котельных новым владельцам. Они включают оказание технической и материальной поддержки с целью сохранения надежности теплоснабжения в переходный период: подготовка к новому отопительному сезону, проведение гидравлических испытаний, экспертиза промышленной безопасности, получение паспорта готовности к отопительному сезону, обучение и подготовка руководящего персонала, а также передача техники и спецодежды»,— рассказали в «Квадре». Там отметили, что «управление небольшими котельными гораздо более эффективно местными эксплуатирующими организациями», и напомнили, что в 2018 году «Квадра» уже прекратила арендовать котельные Чаплыгинского, Усманского, Задонского, Тербунского, Становлянского и Хлевенского районов. После этого их начали эксплуатировать «местные хозяйствующие субъекты». Подача тепла в отопительный период не прекращалась.

В ГТРК «Липецк» сообщили, что теперь для обслуживания котельных в районах создадут МУПы. В управлении энергетики и тарифов региона заверили, что цены в «платежках» останутся прежними.

Какие средства «Квадра» планирует вложить в модернизацию сетей и оборудования в Липецке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин