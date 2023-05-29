В Краснодаре завершили обследование разрушенного при взрыве дома на улице Клинической

В Краснодаре завершилось обследование квартир в доме, пострадавшем от взрыва бытового газа на улице Клинической. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На следующем этапе будет подготовлено заключение для разработки проекта восстановительных работ. В настоящее время на объекте не ведут работ из-за погоды. В городе действует штормовое предупреждение в связи с угрозой проливных дождей.

«Продолжает работать пункт временного размещения. В нём находятся 17 человек. Мы в постоянном контакте с ними»,— отметил начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Пострадавший дом находится под наблюдением видеокамер и охраны.

Взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Клинической произошел 24 мая. В «Краснодаргазе» сообщили, что газовое оборудование в квартире, где случился хлопок, не повреждено. В результате происшествия пострадала женщина.

Анастасия Донскова

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