Ректором Высшей школы сценических искусств назначен Константин Райкин

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин назначен ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ). Господин Райкин сохранит за собой должность худрука школы, сообщила пресс-служба ВШСИ. Предыдущий ректор ВШСИ Анатолий Полянкин умер 30 июня 2022 года в возрасте 70 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Райкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Константин Райкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Высшая школа сценических искусств — негосударственная театральная школа. Она была основана Константином Райкиным в 2012 году и впервые набрала студентов в 2013 году. Часть из них обучаются платно, за обучение некоторых студентов школа платит сама.

«С вступлением Константина Райкина в должность ректора завершился период правовой неопределенности, продолжавшийся в школе в течение полутора лет. В настоящее время все юридические вопросы полностью урегулированы. Коллектив ВШСИ отдает должное роли г-на Полянкина в основании и развитии школы»,— говорится в заявлении пресс-службы. Господин Райкин заявил, что в годовщину ухода из жизни господина Полянкина школа установит мемориальную доску в его память.

Весной прошлого года Анатолия Полянкина задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он стал одним из участников захвата активов Константина Райкина. 12 апреля 2022 года господин Полянкин уволил господина Райкина с поста художественного руководителя ВШСИ.

В основу дела против Анатолия Полянкина легло заявление Константина Райкина, в котором утверждалось, что бывший ректор ВШСИ обманом заставил артиста подписать документы, согласно которым практически все его активы, в том числе часть ТЦ «Райкин Плаза», школа и другие, оказались под контролем господина Полянкина и людей, в интересах которых он мог действовать.

Подробнее о судебном разбирательстве — в материале «Ъ FM» «Константина Райкина попросили из ВШСИ».

Эрдни Кагалтынов