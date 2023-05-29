Четыре человека пострадали в результате обстрела белгородского Шебекина

В Шебекине Белгородской области сегодня ВСУ атаковали два промышленных предприятия, рассказал в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, четыре мужчины доставлены в райбольницу с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом.

«Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— подчеркнул глава региона. На втором предприятии пострадавших и разрушений не зафиксировано.

По словам Вячеслава Гладкова, сегодня сразу несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ. Помимо Шебекина это село Новая Таволжанка. Пострадавших в селе нет, но из-за повреждения линии электропередачи село без света остается не только Новая Таволжанка, но и Шамино и Архангельское.

Кроме того, обстрелу подверглось село Козинка Грайворонского округа. Снаряды попали в здания гостиницы и мойки, в результате чего последняя загорелась.

Также местным жителям сегодня приходили уведомления об обстреле села Муром Шебекинского горокруга Белгородской области.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова