Россиянин Карацев обыграл австралийца Попырина и вышел во второй круг Roland Garros

Российский теннисист Аслан Карацев победил австралийца Алексея Попырина в матче первого круга Roland Garros со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Во втором круге Карацев сыграет с победителем встречи между сербским спортсменом Филипом Крайиновичем и теннисистом из США Фрэнсисом Тиафо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Карацев

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / AFP Аслан Карацев

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / AFP

29-летний Карацев занимает 62-е место в рейтинге теннисистов ATP. Его лучший результат в карьере — выход полуфинал Australian Open в 2021 году. На летних Олимпийских играх в Токио Карацев вместе с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году россиянин стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной РФ.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Проводится на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет €49,6 млн.

Эрдни Кагалтынов