Проектировщик и омоновец выиграли праймериз «Единой России» перед довыборами в гордуму Воронежа

«Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования по определению кандидатов на довыборы депутатов городской думы Воронежа по двум одномандатным округам.

В голосовании по отбору кандидатов по левобережному округу №5 выиграл технический директор ООО «Градпроект» и сын экс-депутата облдумы Петра Михина Максим Михин. За него проголосовали 818 человек. Вторым в голосовании стал фермер и депутат Орловского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области Константин Пилипенко, набравший 381 голос. Третьим оказался сотрудник АО «ИЛ»-ВАСО Александр Рубцов с 132 голосами. Довыборы по округу объявлены после сложения полномочий Алексея Пинигина, которого судят за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Коминтерновский округу №18 ранее представлял Сергей Кудрявцев, получивший четыре года за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В праймериз по отбору кандидатов выиграл командир отряда мобильного особого назначения «Центр» воронежского управления Росгвардии Александр Воронцов. За него свои голоса отдали более 1 тыс. человек. Второе место занял сотрудник ЮВЖД Денис Паневин с 96 голосами.

Подробнее о деле Алексея Пинигина читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Спикера оставляют без замов».

Сергей Толмачев

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