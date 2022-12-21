Обвиняемого в мошенничестве Алексея Пинигина лишили полномочий депутата гордумы Воронежа

Сегодня в ходе заседания гордумы досрочно был лишен депутатских полномочий Алексей Пинигин. Он обратился к коллегам с соответствующим заявлением, за это проголосовали 29 депутатов представительного органа из присутствовавших 30. Также господин Пинигин выведен их состава всех постоянных комиссий — он входил в комиссию по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям и по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.

Алексея Пинигина обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии СКР, в 2018 году подозреваемый получил от директора некой коммерческой фирмы, занимавшейся строительством социального объекта в Грибановском районе, 9,2 млн руб. за обещание оказать содействие в своевременной приемке и оплате выполненных работ. Как считают в СКР, в действительности он не обладал полномочиями влиять на такие решения. Полученными мошенническим путем средствами депутат якобы распорядился по собственному усмотрению. После задержания на допросе господин Пинигин признал вину, уточняли ранее в СКР. Сейчас экс-депутат находится под запретом определенных действий.

За время следствия Алексей Пинигин уволился с поста директора центра государственной кадастровой оценки Воронежской области и сложил полномочия заместителя председателя городской думы.

Мария Старикова, Андрей Цветков