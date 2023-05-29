ЦБ сообщил о сокращении доли нерезидентов в ОФЗ до 9,3% к 1 мая

Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) сократилась с 9,5% на 1 апреля до 9,3% на 1 мая, следует из данных (.xlsx) Банка России. На 1 марта доля составляла 9,7% (– 0,2 процентных пункта к февралю).

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составил на 1 мая 1,74 трлн руб., что на 17 млн руб. меньше, чем в начале апреля, подсчитали в ЦБ. Согласно данным регулятора, объем рынка ОФЗ за апрель увеличился с 18,5 трлн руб. до 18,7 трлн руб.

За 2022 год нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 1 трлн 104 млрд руб. (–35,8%). По информации агентства Reuters, в текущем году нерезиденты из недружественных стран продолжают избавляться от российских госбумаг со значительным дисконтом (до 70%).

Эрдни Кагалтынов