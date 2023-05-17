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Белгородский суд продлил на три месяца арест экс-мэра Старого Оскола по делу о взятке

Свердловский районный суд Белгорода 17 мая продлил арест экс-мэр Старого Оскола Александру Сергиенко, находящемуся в СИЗО по обвинению во взятке. Как сообщили источники «Ъ-Черноземье», арест продлен на три месяца.

Александр Сергиенко был задержан и заключен под стражу в конце марта по уголовному делу о взятке. Как считают в региональном управлении Следственного комитета России, в 2017–2021 годах глава Старого Оскола, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, оказал содействие в выдаче им разрешительной документации на строительство и предоставление земельных участков в аренду. За это чиновник якобы получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму более 15 млн руб.

По данным собеседников «Ъ-Черноземье», господину Сергиенко вменяется уже семь эпизодов получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Общая сумма незаконно полученных средств, по версии следствия, превышает 35 млн руб.

Александр Сергиенко не признает вину и считает, что его оговорил приятель. После возбуждения уголовного дела он покинул пост генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород».

Сергей Толмачев

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