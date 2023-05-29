Прокуратура взяла на контроль тушение пожара в многоквартирном доме в Оренбурге

Прокурор Оренбурга Павел Кучерявенко и прокурор Ленинского района города Виталий Чатарев выехали на место пожара в многоквартирном доме для контроля тушения огня. Об этом сообщает надзорное ведомство.

«По предварительным данным, сегодня, 29 мая 2023 года, произошло возгорание на балконе в многоквартирном жилом доме, расположенном на ул. Транспортной»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС Самарской области

Ранее региональное ГУ МЧС сообщило о том, что пламя охватило четвертый этаж здания. Жильцов спасают из задымленных комнат. Информация по пострадавшим уточняется.

Также в соседней с Оренбуржьем Самарской области в Тольятти начался пожар на территории бывшего завода «Фосфор». Горит мусор на площади 100 кв. м.

Георгий Портнов