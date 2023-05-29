В Оренбурге загорелся многоквартирный дом

Пожар в жилом многоквартирном доме начался в Оренбурге на улице Транспортной в сегодня, 29 мая. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в официальном Telegram-канале.

«Огонь тушат на четвертом этаже. Газодымозащитники обследуют помещения для поиска возможных пострадавших. Сотрудники МЧС проводят спасение людей из задымленных комнат»,— говорится в сообщении.

На момент публикации никто не погиб. Ранее синоптики предупредили об аномальной жаре в Оренбуржье. В понедельник днем в большинстве районов области ожидается максимальная температура воздуха до + 30, + 33°C. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Георгий Портнов, Самара