Экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино возглавил «Челси»

Аргентинский футбольный тренер Маурисио Почеттино стал главным тренером лондонского «Челси». Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля, сообщила пресс-служба английского футбольного клуба.

Аргентинский специалист заключил с «Челси» контракт на два года с возможностью продления еще на год, уточнила пресс-служба.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера в «Челси» является Фрэнк Лэмпард. Он вступил в эту должность 6 апреля после увольнения Грэма Портера. «Челси» по итогам текущего сезона занял в Английской премьер-лиге (АПЛ) 12-е место с 38 очками.

51-летний господин Почеттино до июля 2022 года был главным тренером «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Французский клуб был последним его местом работы. С ПСЖ Маурисио Почеттино выиграл чемпионат Франции, кубок и суперкубок страны.

В ходе своей тренерской карьеры господин Почеттино уже работал в АПЛ — он был главным тренером «Саутгемптона» и «Тоттенхэма». Лучшим достижением аргентинского специалиста в АПЛ стало второе место с «Тотенхэмом» в сезоне 2016/2017.

Подробнее о новом тренере «Челси» — в публикации «Ъ» «“Челси” ждет выигрывающего тренера».

Эрдни Кагалтынов