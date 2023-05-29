Где находятся миротворцы ООН

29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН. Первая миротворческая миссия была учреждена 29 мая 1948 года для мониторинга выполнения соглашения о перемирии между Израилем и его арабскими соседями (на карте — Ближний Восток). С тех пор в 72 операциях ООН по поддержанию мира приняли участие более 2 млн человек, 4,2 тыс. из них погибли во время этих миссий. На сегодняшний день в 12 миротворческих операциях задействовано более 87 тыс. военных, полицейских и гражданских сотрудников. Большая часть «голубых касок» ООН дислоцирована на Африканском континенте, на который приходится половина всех активных миссий.

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Главными странами-поставщиками военного и полицейского персонала в миротворческий контингент ООН являются такие страны, как Бангладеш, Непал, Индия и Руанда (6–7 тыс. человек от каждой). По данным на февраль 2023 года, в миротворческих силах задействованы 79 россиян.