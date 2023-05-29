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Коммерсантъ FM
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Минтруд оценил падение коэффициента рождаемости первых детей в 20%

Коэффициент рождаемости первых детей за последние шесть лет снизился на 19,9%, вторых детей — на 31%. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Она объяснила этот показатель сокращением числа женщин фертильного возраста (15–49 лет).

«Снижение рождаемости происходит за счет снижения интенсивности рождений первых и вторых детей, за последние шесть лет суммарный коэффициент рождаемости первых детей снизился почти на 20%, а вторых рождений — на 31%. В чем причина? Ключевая — это ухудшение по возрастной структуре населения, сокращается общее число женщин фертильного возраста»,— сообщила госпожа Баталина, выступая на форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности».

По словам Ольги Баталиной, к 2030 году численность женщин 30–39 лет сократится на 33,8% (с 12 млн до 7,9 млн). На эту возрастную когорту приходится 48% рождений. Численность женщин от 20 до 29 лет к 2030 году, наоборот, вырастет на 9,7% (с 7,2 млн до 7,9 млн). На эту возрастную когорту приходится 44% рождений. За последние десять лет численность женщин 20–29 лет уменьшилась на 40% (4,6 млн). 1 января 2022 года насчитывалось 7,2 млн женщин этой когорты.

По данным Росстата, в первом полугодии 2022-го рождаемость сократилась на 6,3%. Это наименьший показатель за последние десять лет. Помимо особенностей демографической пирамиды среди причин падения рождаемости в Минтруде называют отток молодых людей из регионов России в крупные центры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил «сделать что-то, чтобы столица перестала вытягивать людей из регионов, и поменять политику расселения».

Подробнее об этом прогнозе — в публикации «Ъ» «Демография разделилась надвое».

Анастасия Ларина

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