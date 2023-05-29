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Коммерсантъ FM
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Кремль отказался комментировать идею Гладкова занять Харьков, чтобы прекратить обстрелы Белгорода

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он не может комментировать ситуацию с обстрелами приграничных регионов. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сказавшего, что остановить обстрелы могло бы присоединение Харьковской области.

«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее сегодня, 29 мая, в эфире «Россия-24» Вячеслав Гладков заявил, что присоединение граничащей с его регионом Харьковской области решило бы проблему обстрелов со стороны Украины. Он также сообщил, что с начала боевых действий в регион проникло не менее пяти групп диверсантов. Уже неделю губернатор вместо отдельных сообщений публикует большие «дайджесты», сводки обстрелов за сутки.

Минобороны России вывело войска из районов Балаклеи и Изюма Харьковской области Украины на территорию ДНР в сентябре 2022 года. После этого власти соседних российских областей стали регулярно сообщать об обстрелах приграничных населенных пунктов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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