The Washington Post: на Украине погибли 16 американских добровольцев

С начала конфликта на Украине погибли 16 американцев, воевавших на стороне украинских вооруженных сил. Такие данные приводит газета The Washington Post. Материал приурочен к Дню памяти 29 мая, когда в США вспоминают военных, погибших в ходе вооруженных конфликтов.

Сколько всего добровольцев из США воюет на стороне Украине, неизвестно. Весной 2022 года власти Украины говорили, что более 20 тыс. граждан США выразили желание присоединиться к иностранному легиону страны, который платит от $500 до $3500 в месяц.

В публикации The Washington Post рассказывается о судьбе 28-летнего американца Эндрю Питерса, который воевал в Иностранном легионе и погиб в феврале. Журналисты поговорили с родственниками 45-летнего американца Ника Меймера, прослужившего два десятилетия в армии, а затем отправившегося преподавать английский язык в Испании. Он погиб под Бахмутом в начале мая этого года.

В материале также рассказывается история 26-летнего Купера Эндрюса, афроамериканца, погибшего под Бахмутом в апреле, а также 33-летнего американского врача Пита Рида, который работал в составе медицинской гуманитарной миссии в Бахмуте. До этого Пит Рид работал врачом в Ираке, там он познакомился со своей женой — журналисткой Алекс Поттер, которая осталась вдовой в феврале этого года, когда ее муж погиб в результате взрыва ракеты.

Про Питера Рида, работавшего волонтером и погибшего в Бахмуте 2 февраля, сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он утверждал, что американца убили сами украинцы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина