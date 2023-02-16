Пригожин заявил о причастности украинцев к убийству американского волонтера Питера Рида в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что американца Питера Рида, работавшего волонтером и погибшего в Бахмуте 2 февраля, убили украинцы. Ранее американские СМИ распространили видео, на котором запечатлен взрыв, в ходе которого погиб волонтер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент попадания снаряда в автомобиль, рядом с которым находился Питер Рид

Фото: Скриншот с видео Эрко Лайдинена Момент попадания снаряда в автомобиль, рядом с которым находился Питер Рид

Фото: Скриншот с видео Эрко Лайдинена

Телеканал CNN спросил Евгения Пригожина, признает ли ЧВК «Вагнер» причастность к убийству Питера Рида. В Telegram-канале пресс-службы бизнесмена, опубликовавшей его ответ, приложили карту, на которой указано место взрыва, а также позиции ЧВК «Вагнер».

«Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК "Вагнер" было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка. Поэтому любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций»,— ответил Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин заверил, что у ЧВК «Вагнер» нет информации о нахождении иностранных волонтеров в зоне боевых действий. Он задался вопросом, почему эстонский волонтер Эрко Лайдинен, запечатлевший взрыв на видео, снимал Питера Рида перед смертью. «С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчет о об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен»,— сказал Евгений Пригожин.

Видеозапись гибели Питера Рида была в том числе опубликовала CNN cегодня, 16 февраля. Видео снято из автомобиля с эмблемой красного креста. На кадрах видно, как Питер Рид выходит из микроавтобуса, подходит к группе людей, после чего происходит взрыв. При этом видео, опубликованное пресс-службой Евгения Пригожина, снято из окна боковой двери. Это же видео распространяли западные СМИ. Сообщалось, что его снял Эрко Лайдинен — медик, отправившийся на Украину в качестве волонтера.

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Лусине Баласян