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Коммерсантъ FM
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PwC Australia уволила двух членов совета директоров из-за скандала с утечкой данных

PwC Australia объявила об уходе двух членов совета директоров компании в связи с расследованием утечки конфиденциальных данных правительства Австралии. Кроме того, компания отправила в принудительный отпуск девятерых партнеров фирмы.

Скандал вокруг PwC разгорелся несколько недель назад. Тогда Министерство финансов Австралии начало расследование, подозревая компанию в причастности к утечке конфиденциальных планов правительства Австралии, которое является одним из клиентов PwC. Речь идет о новых мерах по борьбе с уклонением от уплаты налогов. В ходе расследования выяснилось, что глава австралийского подразделения PwC по международному налогообложению Питер Коллинз, входивший в группу, рассматривавшую эти новые меры, поделился закрытой информацией с другими сотрудниками и партнерами фирмы.

После того как стало известно об утечке планов правительства, Питер Коллинз и еще несколько топ-менеджеров компании подали в отставку. PwC также обязалась сегодня опубликовать в полном объеме отчет о внутреннем расследовании случившегося, который должен быть готов к сентябрю нынешнего года.

Кирилл Сарханянц

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