Власти Австралии расширят расследование против PwC

Сегодня, 24 мая, Министерство финансов Австралии заявило о передаче расследования в отношении консалтингово-аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC) австралийской федеральной полиции. Это означает более серьезное расследование и возможность возбуждения против компании и ее сотрудников уголовного дела.

Скандал вокруг PwC разгорелся несколько недель назад. Тогда Министерство финансов начало расследование, подозревая компанию в причастности к утечке конфиденциальных планов правительства Австралии, которое является одним из клиентов PwC. Речь идет о новых мерах по борьбе с уклонением от уплаты налогов. В ходе расследования выяснилось, что глава австралийского подразделения PwC по международному налогообложению Питер Коллинз, входивший в группу, рассматривавшую эти новые меры, поделился закрытой информацией с другими сотрудниками и партнерами фирмы. Сам господин Коллинз и несколько других топ-менеджеров компании были вынуждены уйти в отставку. В сегодняшнем заявлении Министерство финансов отметило, что господин Коллинз «ненадлежащим образом использовал конфиденциальную информацию». Ему уже запретили работать в налоговой сфере в течение двух лет.

Яна Рождественская