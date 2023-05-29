Комплекс завода имени Калинина в Петербурге продали бизнесмену из Ростова за 300 млн рублей

Имущественный комплекс завода им. Калинина в Василеостровском районе Санкт-Петербурга продали на аукционе за 300,3 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург». Приобретателем лота, включающего право аренды земли площадью три здания, стал предприниматель Игорь Орлов из Ростова-на-Дону.

Начальная цена комплекса из участка в 1,5 га, электрораспределительного пункта, въездных ворот, двух хозпостроек и дорог между ними составляла 380,8 млн рублей, имущество было реализовано со скидкой в 21%. Вместе с участком и зданием покупатель также получил обременение в виде двух расположенных на территории бомбоубежищ, которые потребуется содержать в надлежащем виде и выполнять требования закона о гражданской обороне. По данным открытых источников, Игорь Орлов ранее руководил конгрес-отелем «Амакс» в Хабаровске, санаториями «Усть-Качка» в Пермском крае и «Ишимский» в Тюменской области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СИЗО «Кресты» официально передали акционерному обществу «Дом.РФ».

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