КНДР готова на саммит с Японией, если та не станет обсуждать тему похищений граждан

КНДР готова провести встречу на высшем уровне с Японией, если та не будет «цепляться за прошлое» и не будет стремиться обсудить тему похищенных граждан, заявил замглавы МИД КДНР Пак Сан Гиль. По его словам, нужно серьезно подумать, почему отношения между странами только ухудшаются.

«Если Япония не будет цепляться за прошлое и будет стараться найти способы для улучшения отношений, вынесет новое решение о взаимном признании в соответствии с изменившейся международной обстановкой и эпохой, то у правительства нашей республики не будет причин не проводить встречу между нашими странами»,— уточнил Пак Сан Гиль (цитата по ТАСС).

Он утверждает, что власти КНДР «не знают точно, чего Япония хочет», но если она «попытается добиться реализации несбыточных желаний», то «это будет ошибкой и тратой времени». «Япония говорит о саммите без предварительных условий, но фактически — об урегулировании проблемы похищенных (граждан.— "Ъ"), которая уже решена, а также о праве КНДР на самозащиту, ставит это в качестве условия для улучшения отношений»,— добавил замминистра.

Токио требует от Пхеньяна решить проблему похищенных в прошлом веке японцев. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии своими спецслужбами и позволил пятерым из них вернуться на родину. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе корейской стороны.

27 мая премьер Японии Фумио Кисида сказал, что важно выстроить отношения с КНДР и выразил готовность провести консультации ради организации саммита с КНДР. Тем не менее Минобороны Японии приказало силам самообороны уничтожить любую баллистическую ракету со стороны КНДР, если будет угроза ее падения не территорию страны. Так Токио отреагировал на планы Пхеньяна запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня.

О ситуации в КНДР — в материале «Ъ» «Экспертам ООН не дается групповая работа».

Лаура Кеффер