Токио приказал сбить ракету КНДР со спутником при угрозе падения на территорию Японии

Минобороны Японии приказало Воздушным силам самообороны уничтожить любую баллистическую ракету, если будет угроза ее падения не территорию страны, передает AFP. Так Токио отреагировал на планы КНДР запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Войскам разрешено использовать ракеты Standard Missile 3 и Patriot PAC-3.

Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии: два — в Желтом море к юго-западу от КНДР, один — у Филиппин в восточной части Тихого океана.

Япония считает запуски спутников предлогом для пуска баллистических ракет. Так, премьер Фумио Кисида в Twitter сообщил, что издал инструкцию по поводу «уведомления Северной Кореи о запуске баллистической ракеты, которую она описывает как спутник». Он поручил собирать разведывательную информацию, сохранять бдительность и координировать деятельность с США и Южной Кореей.

О наращивании Японией оборонных расходов — в материале «Ъ» «Япония обойдется без НАТО».

Леонид Уварчев