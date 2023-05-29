Патриарх Кирилл присвоил статус кафедрального Свято-Троицкому собору в Сургуте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Свято-Троицкий собор в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) и присвоил ему статус кафедрального. Об этом в telegram-канале сообщил мэр Андрей Филатов. Патриарх также вручил митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу крест и панагию.

На освящении собора в воскресенье 28 мая присутствовали полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, митрополит Павел и генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов. В храме и на площади перед ним собралось более трех тыс. человек.

Напомним, патриарх Кирилл провел в Югре все выходные. В субботу он совершил всенощное бдение в соборном храме женского монастыря иконы Божией Матери «Умиление».

Напомним, летом патриарх по приглашению губернатора Александра Моора посетит Тюменскую область. Целью визита станет «знакомство с жизнью православных верующих в Тюменской области» и освящение храмов в Тобольске и в Тюмени.

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