Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Югру

В Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) на два дня приехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Сегодня, 27 мая, он совершит всенощного бдения в соборном храме женского монастыря иконы Божией Матери «Умиление». Завтра патриарх Кирилл будет присутствовать на великом освящении Свято-Троицкого кафедрального собора в центре Сургута.

На богослужениях в монастыре и в освящаемом соборе также будут присутствовать полномочный представитель президент в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова.

Напомним, летом патриарх Кирилл по приглашению губернатора Александра Моора посетит Тюменскую область. Целью визита станет «знакомство с жизнью православных верующих в Тюменской области» и освящение храмов в Тобольске и в Тюмени.

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