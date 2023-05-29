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Вучич: Сербия — не российская губерния и не американская или европейская колония

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится проведением независимой политики, в том числе по отказу от введения санкций в отношении РФ. Он считает, что его страна свободна и не является российской губернией и американской или европейской колонией.

«Сербия — свободная страна, не российская губерния, никогда ей не была и никогда не будет. Но Сербия и не американская колония и не будет ею, не европейская колония и не будет ею»,— сказал господин Вучич TV Pink (перевод ТАСС).

Сербский лидер заявил, что гордится проведением самостоятельной и независимой политики, как и тем, что «вот уже год и почти четыре месяца мы придерживаемся нашей политики, решений нашего Совета безопасности вопреки самому тяжелому давлению в истории». Он отметил, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России. Господин Вучич вместе с тем раскритиковал оппозицию, которая упрекает его в малом числе визитов в Россию. Он считает, что те, кто критикуют его за это, не думают о последствиях.

В Белграде в конце недели прошли два масштабных митинга, один — в поддержку президента Александра Вучича, другой — протестный. Одновременно сербский лидер запустил реформу власти, покинув пост главы правящей партии и инициировав создание широкого общенародного фронта.

О политической ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Леонид Уварчев

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