Business Insider: российские войска сбили почти все беспилотники Bayraktar на Украине

Почти все украинские беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства сбиты российскими войсками, сообщило Business Insider со ссылкой на данные аналитиков. Как отмечает издание, Киев в 2022 году сообщал о получении 50 Bayraktar TB2, но к концу года они почти исчезли с поля боя. По мнению экспертов, сейчас эти беспилотники в основном используются для разведки.

Как напоминает Business Insider, в первые месяцы конфликта беспилотники турецкого производства «называли украинским спасителем». Тогда же публиковались видео использования устройств против российских войск. «Однако, чуть больше года спустя некогда ценные беспилотники были почти полностью сбиты, а использование тех, что остались, по словам одного из экспертов, сводится к разведывательным функциям»,— пишет Business Insider.

Эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в американском Центре военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Сэмюэл Бендетт считает, что беспилотники такого типа хорошо работают без сложных средств воздушной и радиоэлектронной борьбы. Они «относительно медленные и низколетящие», что делает их целью для средств ПВО. Господин Бендетт считает, что российские войска смогли сбить много Bayraktar TB2 после того, как усовершенствовали работу средств радиоэлектронной борьбы.

Командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин в апреле говорил, что российские войска уничтожили больше 100 беспилотников Bayraktar в ходе военной операции. Как пишет Business Insider, по оценкам экспертов, РФ сбивает около 10 тыс. украинских беспилотников разного производства ежемесячно.

На Украине планируют построить завод для производства Bayraktar TB2. Их турецкий производитель Baykar намерен завершить работы через два года.

Леонид Уварчев