Омбудсмен ЛНР сообщила об освобождении из украинского плена шести военных

Шесть военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР) освобождены из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Шесть военнослужащих 2 АК (2-го армейского корпуса.— "Ъ") освобождены из украинского плена»,— написала госпожа Сердюкова в своем Telegram-канале. Они были освобождены в рамках обмена.

25 мая о возвращении из плена российских военных сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, не указав число освобожденных. 26 апреля омбудсмен ЛНР сообщала о возвращении из украинского плена 40 российских военных, 3 из которых — луганчане.

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Мария Федотова