Боррель и Столтенберг обсудили ситуацию в Косово

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию в Косово. Они сошлись на том, что власти Косово не должны принимать односторонних ограничений, чтобы не провоцировать конфликт.

«Приштина должна деэскалировать ситуацию и не предпринимать односторонних, дестабилизирующих шагов»,— написал Жозеп Боррель в Twitter. Он подчеркнул, что действующие под эгидой НАТО силы KFOR продолжат обеспечивать стабильность в регионе.

26 мая на севере Косово полиция разогнала группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. После этого президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в состояние повышенной боеготовности и выдвинуться к границе в Косово.

Прошлый конфликт властей Сербии и Косово произошел летом 2022 года, когда власти Приштины приняли решение о замене автомобильных номеров, выданных в Сербии для жителей северной части Косово. Стороны договорились об урегулировании этого конфликта только к ноябрю.

Подробнее — в материале корреспондента «Ъ» «Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств».

Анастасия Ларина