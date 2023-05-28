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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 29 мая — 4 июня

Важнейшие события предстоящей недели

29 мая, понедельник

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнет работу первая многоотраслевая деловая миссия Made in Russia + Innoprom, в которой примут участие более 100 российских компаний.

В Нью-Йорке (США) состоится встреча председателей договорных органов по правам человека.

В Москве пройдет форум производителей, продавцов и покупателей видеоконтента World Content Market.

Финляндия, Норвегия и Швеция проведут совместные военно-воздушные учения Arctic Challenge 2023.

30 мая, вторник

В Лулео (Швеция) пройдет четвертое заседание Совета по торговле и технологиям США и ЕС.

В Москве Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук.

31 мая, среда

В Осло (Норвегия) состоится неформальная встреча министров иностранных дел 30 стран НАТО.

В Брюссель (Бельгия) прибудет президент Грузии Саломе Зурабишвили и выступит в Европарламенте.

В Будапеште (Венгрия) пройдет финальный матч Лиги Европы между итальянской «Ромой» и испанской «Севильей».

1 июня, четверг

В Кишиневе (Молдавия) пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором примут участие более 50 глав государств и правительств Европы и лидеров Евросоюза.

В Кейптауне (ЮАР) министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с главами МИДов стран БРИКС.

В Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске пройдут фестивали Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

2 июня, пятница

В Москве откроется девятый книжный фестиваль «Красная площадь».

3 июня, суббота

В Санкт-Петербурге начнется фестиваль фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con Russia 2023.

4 июня, воскресенье

В Вене (Австрия) встретятся министры альянса ОПЕК+.

В Стамбуле (Турция) пройдет Всемирный саммит воздушного транспорта и ежегодная встреча Международной ассоциации воздушного транспорта.

В разных городах России состоится полумарафон «ЗаБег.РФ».

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