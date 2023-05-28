Украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку белоруске Соболенко после матча на Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после проигрыша на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу второй ракетки мира Соболенко. Костюк не пожала ей руку, поскольку не уважает позицию белоруски по конфликту на Украине. Болельщики освистали украинку.

«Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Я могу себе представить, какая реакция последует с украинской стороны, если они пожмут нам руки. Я понимаю, что в этом нет ничего личного»,— прокомментировала 25-летняя Соболенко, отметив, что ее соперница не заслужила такого отношения со стороны публики (цитата по агентству Reuters). Белоруска сначала подумала, что освистывают ее.

«Как мы можем поддерживать войну? Нормальные люди никогда ее не поддержат»,— выразила свою позицию по отношению к конфликту Арина Соболенко. Однако Марту Костюк такая позиция не устраивает. «Она никогда не говорит, что лично не поддерживает эту войну»,— заявила 20-летняя украинка (цитата по AFP).

Костюк отказалась пожимать руку белоруске Виктории Азаренко на Открытом чемпионате США в 2022 году, а украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожать руку россиянке Анне Блинковой после победы 27 мая на турнире в Страсбурге.

По итогам Roland Garros Соболенко может стать первой ракеткой мира.

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Мария Федотова