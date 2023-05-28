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Коммерсантъ FM
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Минторг США: мы не потерпим китайского запрета в отношении компании Micron

Министр торговли США Джина Раймондо вчера заявила, что США «не потерпят» введенного несколько дней назад запрета КНР на закупки продукции у ведущего американского производителя чипов Micron. Госпожа Раймондо заявила на пресс-конференции, что США «решительно выступают против» китайских действий в отношении Micron. На прошлой неделе власти Китая запретили местным операторам критической инфраструктуры покупать продукцию американского производителя полупроводников Micron. В Управлении по вопросам киберпространства КНР (CAC) заявили, что продукция Micron не прошла проверку кибербезопасности.

По словам госпожи Раймондо, подобные действия Китая «нацелены против отдельной американской компании без каких-либо оснований. Мы видим в этом попытку экономического давления, поэтому не будем это терпеть. Кроме того, мы не считаем, что такие попытки будут иметь какой-либо успех». Министр также добавила, что США «тесно работают со своими партнерами для решения проблем, которые относятся к действиям Китая нерыночного характера».

Евгений Хвостик

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