Калинская снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису из-за травмы. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«К сожалению, результаты МРТ после матча в Риме оказались не очень положительными. Мне нужно будет воздержаться от выступлений на корте пару недель. Это очень печально»,— написала Анна Калинская.

14 мая Калинская снялась с матча третьего круга против спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Она получила травму в первом сете и отказалась продолжать игру.

24-летняя Калинская находится на 55-м месте в рейтинге WTA. У нее нет титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 11 июня на кортах теннисного комплекса Roland Garros. В первом круге Анна Калинская должна была сыграть с американкой Эммой Наварро.

Олеся Павленко