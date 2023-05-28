Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Калинская снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису из-за травмы. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«К сожалению, результаты МРТ после матча в Риме оказались не очень положительными. Мне нужно будет воздержаться от выступлений на корте пару недель. Это очень печально»,— написала Анна Калинская.

14 мая Калинская снялась с матча третьего круга против спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Она получила травму в первом сете и отказалась продолжать игру.

24-летняя Калинская находится на 55-м месте в рейтинге WTA. У нее нет титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 11 июня на кортах теннисного комплекса Roland Garros. В первом круге Анна Калинская должна была сыграть с американкой Эммой Наварро.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...