Сергей Кириенко приехал в Крым на открытие проекта «Меганом»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом» в бухте Капсель в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида.АРТ».

Академия была создана по решению президента Владимира Путина. Она станет ядром курорта «Таврида.АРТ». Как заявил в своем выступлении Сергей Кириенко, открытие проекта — это «важная демонстрация отношения государства к молодому поколению» и поддержка «талантливой молодежи».

В конце апреля Сергей Кириенко был в Энергодаре и посетил Запорожскую АЭС. Администрация Энергодара не комментировала его визит, но сделала репост канала «Запорожского вестника», который сообщил об этом.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».