Австрия выделит €2 млн на разминирование Украины

Власти Австрии выделят €2 млн на оборудование для разминирования украинских территорий. Об этом сообщила пресс-служба МИД Австрии.

«Для облегчения тяжелой гуманитарной ситуации на Украине федеральное правительство Австрии выделит €2 млн. Эти средства пойдут на приобретение оборудования для разминирования»,— говорится в сообщении.

Средства передадут гуманитарной некоммерческой организации, которая специализируется на разминировании. Однако, как отметил канцлер Австрии Карл Нехаммер, австрийские специалисты не поедут на Украину до окончания боевых действий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил в январе 2023 года, что после начала военного конфликта было заминировано больше 250 тыс. кв. км украинской территории. По его словам, это самое большое минное поле в мире — больше, чем Корейский полуостров, Румыния и Великобритания.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина