Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Австрия выделит €2 млн на разминирование Украины

Власти Австрии выделят €2 млн на оборудование для разминирования украинских территорий. Об этом сообщила пресс-служба МИД Австрии.

«Для облегчения тяжелой гуманитарной ситуации на Украине федеральное правительство Австрии выделит €2 млн. Эти средства пойдут на приобретение оборудования для разминирования»,— говорится в сообщении.

Средства передадут гуманитарной некоммерческой организации, которая специализируется на разминировании. Однако, как отметил канцлер Австрии Карл Нехаммер, австрийские специалисты не поедут на Украину до окончания боевых действий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил в январе 2023 года, что после начала военного конфликта было заминировано больше 250 тыс. кв. км украинской территории. По его словам, это самое большое минное поле в мире — больше, чем Корейский полуостров, Румыния и Великобритания.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...