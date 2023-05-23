Пострадавший от нападения пациента с шизофренией врач скорой помощи в Ижевске находится в стабильном состоянии

В Первой республиканской клинической больнице в столице Удмуртии прооперировали сотрудника скорой помощи, который накануне пострадал от нападения пациента, страдающего шизофренией. Состояние мужчины оценивается как стабильное, средней степени тяжести, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В настоящее время работник скорой помощи находится в палате хирургического отделения.

Напомним, инцидент произошел днем 22 мая. Бригада скорой помощи выехала из Ижевска в поселок Старое Михайловское для госпитализации больного, который не явился в больницу на предписанные врачом процедуры. Однако 26-летний молодой человек напал с ножом на сотрудников скорой помощи и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый объявлен в розыск. Жителей Удмуртии, владеющих информацией об инциденте или местоположении подозреваемого, просят сообщить в Завьяловский межрайонный следственный отдел по тел. (34165) 2-25-15, 2-22-99.