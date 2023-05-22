Пациент с диагнозом «шизофрения» напал с ножом на медбрата скорой помощи в Ижевске

В столице Удмуртии 26-летний пациент, страдающий шизофренией, напал на сотрудника скорой помощи. Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, врачебная бригада в составе врача, медбрата и водителя выехала в поселок Старое Михайловское для госпитализации больного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Однако во время обслуживания пациент ударил медбрата 1977 года рождения ножом в шею.

Пострадавшего, получившего колото-резанную рану, доставили в Первую республиканскую клиническую больницу в Ижевске. В настоящее время идет операция. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.