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Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела ВСУ белгородского Шебекина

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков назвал 27 мая «самым тяжелым днем» в Шебекинском городском округе. В результате очередного обстрела со стороны Украины один человек погиб и еще трое получили ранения.

Как написал в своем телеграм-канале господин Гладков, погиб охранник действующего предприятия города, который в момент обстрела находился на улице. Ранее местные СМИ сообщали, что прилет пришелся на площадку завода химических добавок «Химтекс», который серьезно пострадал в октябре 2022 года после другого обстрела со стороны Украины. «Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние»,- написал глава региона.

Среди пострадавших есть двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Они, по данным губернатора, транспортируются в детскую областную больницу. Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы врачи ЦРБ уже обработали раны, ему госпитализация не требуется. Также в городе есть повреждение линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории, уточнил губернатор.

Владимир Зоркий

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