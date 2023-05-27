В Белгородской области артиллерия ВСУ обстреливает Шебекино, а около границы сбили беспилотник

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино «снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом». По предварительной информации главы региона, пострадавших нет. Есть многочисленные повреждения домов, инфраструктуры и транспорта.

Как уточнил в своем телеграм-канале господин Гладков, выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах, а осколками снарядов повреждены несколько магазинов. Есть повреждения и в частном жилом секторе: посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трех жилых домах. Кроме того, в результате попадания снаряда в гараж произошло возгорание. Огонь был потушен, но вместе с гаражом сгорел и автомобиль. Также в городе повреждена линия электропередачи, ремонтные бригады приступили к переподключению абонентов.

Вячеслав Гладков также рассказал, что в селе Поповка Краснояружского района сбит беспилотник. Обошлось без пострадавших.

Владимир Зоркий