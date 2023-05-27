Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В результате обстрела ВСУ белгородского Шебекина повреждена ледовая арена, женщине потребовалась медпомощь

Утром 27 мая со стороны Украины было обстреляно Шебекино Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но "одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса". Ее доставляют в районную ЦРБ.

Как уточнил глава региона, взрывной волной "от прилета снаряда ствольной артиллерии" поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене. Также есть прилеты на территорию парковки - повреждено дорожное полотно. Есть прилеты и по пешеходному мосту, который в нескольких местах поврежден. Подворовой обход города продолжается.

Вчера вечером в результате обстрела того же городского округа был ранен мужчина.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...