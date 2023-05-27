Под Петербургом началась подготовка к строительству завода по переработке ТКО

АО «Невский экологический оператор» (является инвестором нового мусороперерабатывающего завода в карьере Островский в Ленинградской области), направило уведомление в Росприроднадзор по Северо-Западу, комитет эконадзора Ленобласти, Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому надзору, областной комитет Госстройнадзора и главе Первомайского поселения о начале подготовительных работ к строительству комплекса.

Как сообщает 27 мая «Деловой Петербург», в своем письме генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова информирует, что проект прошел экологическую экспертизу, проектно-сметная документация по нему сейчас находится в Главгосэкспертизе, а участок под строительство в середине мая был взят в аренду у Росимущества. При этом разрешение на строительство, по данным издания, НЭО еще не выдано — в суде сейчас оспаривается заключение экологической экспертизы и распоряжение о переводе участка из состава земель лесного фонда.

В то же время проведение подготовительных работ до выдачи разрешения на строительство допускается федеральными нормами.

«Ъ-СПб» писал, что декабре прошлого года Невский экологический оператор открыл первый собственный мусороперерабатывающий комплекс на Волхонском шоссе. В конце марта стало известно, что одобрение государственной экологической экспертизы, имея при этом отрицательное заключение экспертизы общественной, получил второй проект НЭО в Дубровке.

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