НЭО запустил первый мусороперерабатывающий комплекс в Петербурге

Невский экологический оператор открыл первый собственный мусороперерабатывающий комплекс в Санкт-Петербурге. Регоператор сможет сам перерабатывать часть отходов, пишет «Деловой Петербург».

Торжественная церемония запуска первой очереди завода на Волхонском шоссе, 116 (КПО «Волхонка») пройдет в пятницу утром, 16 декабря. В ней примут участие федеральные чиновники и губернатор Петербурга Александр Беглов. Мощность первой очереди составит 200 тыс. тонн в год. Поступающий сюда мусор будет проходить сортировку, за счет которой удастся отобрать фракции, подходящие для вторичного использования. В перспективе НЭО планирует делать из части отходов альтернативное топливо, его потребителем могут стать цементные заводы. Однако полигон в составе «Волхонки» не предусмотрен.

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