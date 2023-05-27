Министр обороны Милош Вучевич занял пост председателя Сербской прогрессивной партии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич сменил президента Александра Вучича на посту председателя правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Кандидатуру господина Вучевича выдвинул на заседании собрания партии господин Вучич.
Фото: Darko Vojinovic / AP
«Я знаю, насколько он верен СПП и идее независимой и процветающей Сербии»,— сказал президент Сербии (цитата по изданию 021).
СПП создана в октябре 2008 года бывшим фактическим лидером сербских радикалов Томиславом Николичем.
«Я уверен, что вместе, слаженной работой, с руководством партии мы достойно справимся с вызовами и осознаем тяжесть нашей ответственности»,— сказал Милош Вучевич на пресс-конференции (цитата по Szabad Magyar Szo).
Он отметил, что СПП готова вести переговоры по любому вопросу ради снижения социальной напряженности. «О реструктуризации правительства мы не говорили ни сегодня, ни в предыдущие дни»,— заявил Милош Вучевич. По его словам, переходного правительства в Сербии не будет, и партия не даст возможности захватить власть.
Господин Вучевич вступил в СПП в 2008 году, в 2011-м стал председателем городского комитета СПП. В своей официальной биографии он указывает, что до 2012 года занимался юридической практикой в бюро семейного права. Был избран мэром Нови-Сада в сентябре 2012 года, в 2016-м его избрали мэром Нови-Сада на второй срок подряд, а в 2020-м избрали в третий раз, что произошло впервые в истории города. После десяти лет управления городом Милош Вучевич стал министром обороны. В 2021 году был избран на пост вице-президента СПП.
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