За сутки Белгородскую область обстреляли более 130 раз, пять раз ВСУ атаковали регион с помощью БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предоставил ежедневную сводку по числу и характеру обстрелов территории региона со стороны Украины за 26 мая. В частности, по его данным, минувшей ночью в Белгороде квадрокоптер сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры, повредив забор; а в Краснояружском районе на окраине села Поповка с БПЛА было сброшено два неустановленных взрывных устройства. Во всех случаях с беспилотниками обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородский район за прошедшие сутки попал под обстрел девять раз. В том числе, две атаки совершили с помощью БПЛА: в поселке Майский в результате сброса с беспилотника взрывного устройства пострадавших нет, повреждена кровля административного здания; в поселке Октябрьский в результате атаки дрона противника никто не пострадал, а в административном здании выбиты окна, посечены козырек и кровля. По селу Журавлевка артиллерией выпущено семь снарядов.

В Валуйском городском округе по селу Новопетровка было выпущено шесть минометных снарядов.

Волоконовский район обстреляли 14 раз: по хутору Старый было выпущено 11 минометных снарядов, трижды из ствольной артиллерии обстреляли село Тишанка.

Грайворонский горокруг был под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами. В Грайвороне насчитали семь прилетов, в результате которых пострадавших нет, разрушения получили десять домовладений: посечены заборы и фасады, крыша, выбиты окна, повреждены хозпостройки, перебита газовая труба, поврежден автомобиль. Из миномета и артиллерии обстреляли село Козинка, где зафиксировано 123 прилета. Разрушения зафиксированы в семи домовладениях и одном сарае. По селу Глотово выпущено шесть минометных снарядов. В нем разбита крыша в нежилом доме.

Шебекинский горокруг был обстрелян 106 раз. В том числе, из миномета 13 раз обстреляли пункт пропуска. Село Новая Таволжанка подверглось атаке минометов и артиллерии, по нему выпустили 16 снарядов. В данном случае пострадала женщина 1970 года рождения: с поверхностными осколочными ранениями головы, верхних и нижних конечностей ее доставили в больницу. Также в селе повреждения получил оздоровительный комплекс, в котором выбиты окна, повреждены фасад и кровля, система полива, спортивный объект и благоустройство. Удар пришелся и по территории птицефабрики, где пострадали два корпуса. Различные повреждения получили восемь домовладений и три автомобиля.

В самом Шебекино зафиксировано 23 прилета. В результате пострадал мужчина 2002 года рождения. С осколочным ранением лица, головы и правой голени его доставили в больницу. Также в городе повреждены светофор и дорожное покрытие, три транспортных средства, в шести домовладениях испорчена кровля. В Муроме зафиксировано 13 прилетов из минометов и артиллерии. По поселку Первомайский выпустили 11 артиллерийских снарядов. Из миномета обстреляли село Середа, в котором зафиксировали пять прилетов. Поселок Ленинский 11 раз также обстреляли из артиллерии. В селе Архангельское зафиксировано 14 прилетов из миномета, в результате чего повреждена кровля и нарушено электроснабжение в одном из предприятий, посечены фасад и ограждение жилого дома, один автомобиль.

Владимир Зоркий