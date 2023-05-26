В белгородском Шебекино в результате обстрела ВСУ ранен мужчина

В результате обстрела вечером 26 мая Шебекинского городского округа Белгородской области есть один пострадавший, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчина получил легкие ранения головы и правой ноги. Медицинская помощь ему была оказана в ЦРБ, после чего пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Также в Шебекино осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, различные повреждения зафиксированы в шести легковых автомобилях, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение и уличного газопровода.

Рассказал глава региона и о повреждении электропередачи в селе Безлюдовка. Из-за обрыва линии без электричества остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. Аварийные и оперативные службы уже находятся на месте.

Ранее власти области сообщали о женщине, которая получила ранения средней тяжести после обстрела ВСУ приграничного поселка Новая Таволжанка в том же округе Белгородчины.

Владимир Зоркий