МИД России назвал нелегитимными новые санкции Японии и пообещал ответ

Россия оценивает возможное воздействие новых санкций Японии на нацбезопасность и экономику, заявили в российском МИДе. В ведомстве пообещали принять ответные меры.

По данным МИДа, это уже 20-й пакет санкционных мер со стороны японских властей. «Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций… Подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа»,— говорится в комментарии МИД РФ.

Вчера, 26 мая, Япония включила в санкционный список 17 физических лиц и 78 организаций из России. Экспортные ограничения коснулись «МегаФона», КамАЗа, фонда «Сколково». Также Япония вводит запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для РФ. Санкции ввели после прошедшего в Хиросиме 19–21 мая саммита стран G7.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «России устроили Хиросиму».

Лаура Кеффер