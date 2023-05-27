В Курганинском районе объявлен режим ЧС из-за паводков

В субботу, 27 мая, в Курганинском районе Краснодарского края объявлен режим ЧС в связи с выпавшими обильными осадками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Андрей Ворушилин.

На заседании оперативного штаба подведены итоги суток, когда на район обрушился сильный дождь.

«Выпала месячная норма осадков, больше 100 мм только за два часа. Вода стоит в полях, на придворовых территориях. По состоянию на 8:30 27 мая поступило 161 обращение от жителей»,— говорится в сообщении.

В районе сформированы рабочие группы, которым поставлена задача по объезду и обследованию домовладений. Продолжается круглосуточный мониторинг ситуации по рекам в районе.

В четырех поселениях Лабинского района 26 мая был введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления.

Всего 147 дворов и 21 дом остаются подтопленными в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Подъемы уровня воды в реках с достижением опасных и неблагоприятных отметок наблюдались на реках в Лабинском, Мостовском и Курганинском районах», — говорится в сообщении ведомства.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram