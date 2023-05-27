Петербуржцам предоставили бесплатный доступ к городским архивам

По случаю празднования 320-летия Санкт-Петербурга доступ ко всем архивным документам, размещенным на портале «Архивы Санкт-Петербурга», сделали бесплатным. Архивный комитет городской администрации снял все ограничения в полночь 27 мая. Желающие изучить исторические материалы могут сделать это бесплатно до 23:59 мск.

Как пояснили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, для получения бесплатной услуги необходимо зарегистрироваться на архивном портале.

Жители города, в частности, могут ознакомиться с дореволюционными метрическими книгами Петербурга и Петербургской губернии и изучить книги записи актов гражданского состояния за 1918-1924 годы, куда внесены данные обо всех родившихся, женившихся и умерших в Петрограде в первые годы советской власти.

«Ъ-СПб» писал, что в честь Дня города 27 мая и в последующие дни в Петербурге пройдет большое количество праздничных мероприятий.

Кульминацией же станет традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой», который начнется в 21:30. Вход для зрителей свободный.

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