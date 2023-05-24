Стали известны имена участников гала-концерта «Классика на Дворцовой — 2023»

В День города, 27 мая, в центре Санкт-Петербурга состоится традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой». Каждый год проект радует зрителей зрелищной программой и новыми выразительными средствами. В этом году номеров в программе гала-концерта будет 23. «Ъ-СПб» стали известны имена его участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Шамуков Фото: Руслан Шамуков

На протяжении всего вечера на сцене будет находиться Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко — одного из самых ярких молодых дирижеров страны. Он сотрудничал с Большим театром России, Королевским театром Реал (Мадрид) и Большим театром Лисео (Барселона), выступал с Брюссельским и Токийским филармоническими оркестрами, а также на престижных музыкальных фестивалях Италии, Испании, Франции, Германии, Японии и, конечно же, России.

Традиционно участие в гала-концерте примет молодежный хор «СоГласие» под руководством Павла Теплова — хормейстера более чем ста спектаклей, концертных исполнений опер и концертных программ Мариинского театра.

Солисты «Классики на Дворцовой», на сцене которой в разные годы блистали Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Марсело Альварес, Хибла Герзмава и другие звезды, в этом году вновь представляют «высшую лигу» мировой оперной сцены.

Так, в «Классике — 2023» примет участие приглашенная солистка Большого театра, лауреат международных конкурсов Нина Минасян (сопрано). Осенью этого года в гастрольных планах оперной певицы числится «Бал-маскарад» на сцене Метрополитен-опера и партия Норины в «Дон Паскуале» в Венской опере, в январе 2024-го — заглавная партия в «Лючии де Ламмермур» в Баварской опере.

Еще одной участницей гала-концерта в этом году станет солистка Мариинского театра, победитель Международного конкурса имени Чайковского 2015 года Юлия Маточкина (меццо-сопрано). В творческой биографии певицы — сотрудничество с крупнейшими дирижерами современности, появления на престижнейших фестивалях — в Вербье, Эдинбурге, в Лондоне на BBC Proms, фестивале Валерия Гергиева в Микеле, фестивале «Арена-ди-Верона», где она участвовала в гала-концерте совместно с Пласидо Доминго.

Появится на сцене «Классики — 2023» и приглашенный солист Большого театра, армянский тенор Липарит Аветисян, имя которого за прошедшие годы мелькало на афишах Лондона, Берлина, Цюриха, Вены и других столиц. Одну из своих коронных партий — Альфреда из «Травиаты» певец исполнил более 100 раз — от Большого театра в Москве до Сиднейской оперы в Австралии.

Примет участие в гала-концерте также номинант премии «Золотая маска» 2010 года, солистка Большого театра Анна Горячева (меццо-сопрано). Она начинала петь в труппе «Санктъ-Петербургъ Опера», в 2012-2017 гг. была солисткой Оперы Цюриха и пела не только в классическом репертуаре от Гайдна до Вагнера и Чайковского, но и стала участницей мировой премьеры оперы немецкого композитора Кристиана Йоста «Красный фонарь». Интересно, что Анна Горячева с детства мечтала стать балериной, однако превратилась в одну из самых востребованных меццо-сопрано европейской оперной сцены. В проекте «Классика на Дворцовой» певица участвует не в первый раз. В 2021-м ее меццо уже звучало на главной площади родного для нее Санкт-Петербурга.

Еще одним гостем гала-концерта станет солист Армянского государственного театра оперы и балета, приглашенный солист Мариинского и Большого театров Ованнес Айвазян — постоянный участник спектаклей канадской труппы Opera Belcanto of York, выступавший на сценах театра Массимо Беллини в Сицилии и Национальной оперы в Варшаве, во Франкфуртском и Копенгагенском королевском театре, в Будапеште и Братиславе. В Петербурге он впервые выступил в 2013 году на грандиозном «Верди-гала», примой которого была Анна Нетребко. Критики тогда назвали Айвазяна «основной интригой концерта». Позднее Айвазяна пригласил на партии в «Тоске» Пуччини и «Трубадуре» Верди художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Бас-баритон Томмазо Барео (Италия) — единственный гость программы «Классика на Дворцовой» из дальнего зарубежья. В 2013 году этот оперный певец завоевал I премию Международного конкурса им. Дж. Б. Веллути, а в 2014-м (в 22 года) стал самым юным лауреатом Конкурса молодых оперных певцов Европейского союза в Сполето. Сейчас Барео поет в операх Россини, Верди, Пуччини, Доницетти, Леонкавалло в Турине, Вероне, Палермо, Пизе, Бергамо, в легендарном театре «Да Фениче» в Венеции, на престижном фестивале «Флорентийский музыкальный май», на сцене Сиднейского оперного театра (Австралия).

Также станет участником «Классики — 2023» приглашенный солист Большого Театра России, Театра La Scala в Милане, Королевского Оперного Театра La Monnaie, Королевской Оперы Норвегии, Королевской Оперы Швеции Сергей Романовский (тенор). За его плачами сотрудничество с такими выдающимися дирижерами, как Лорин Маазель, Альберто Дзедда, Эвелино Пидо, Михаил Плетнев, Антонино Фольяни, Юрий Башмет и другие.

Впервые на сцену «Классики на Дворцовой» выйдет аккордеонист-виртуоз Петр Дранга — востребованный российский музыкант, композитор, кино-композитор, артист, режиссер, продюсер и меценат.

За хореографическую составляющую в этом году на гала-концерте в Петербурге отвечают семикратные чемпионы мира по танцевальному спорту среди команд формейшн команда «Вера» (Тюмень) и чемпионы мира, серебряные призеры Чемпионата Европы, семикратные чемпионы России среди ансамблей по танцевальному спорту, танцевально-спортивный клуб «Дуэт» (Пермь).

Еще одним подарком для зрителей на Дворцовой станет выступление Балета Аллы Духовой «Тодес». Выйдут на сцену и постоянные участники главного события Дня города — артисты Санкт-Петербургский государственного академического театра балета им. Леонида Якобсона.

Многолетний партнер проекта — компания «Ростелеком» — осуществит прямую трансляцию концерта на канале «Все ТВ» видеосервиса Wink.

Гала-концерт «Классика на Дворцовой» состоится 27 мая 2023 года в 21:30. Вход для зрителей на Дворцовую площадь свободный и будет осуществляться со стороны Дворцового проезда и Певческого моста.

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